شكرا لقرائتكم خبر عن التيار الوطنى الحر يوافق على ترشيح مصطفى أديب رئيسا لوزراء لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جبران باسيل زعيم التيار الوطنى الحر بلبنان، وهو أكبر كتلة مسيحية بالبلاد فى تصريح لرويترز اليوم الأحد، إن التيار سيرشح سفير لبنان فى ألمانيا مصطفى أديب رئيسا للوزراء.
وأوضح باسيل أنه جرى التوصل لاتفاق لترشيح أديب الذى رشحه تيار المستقبل بقيادة سعد الحريرى للمنصب أيضا فى وقت سابق اليوم الأحد.
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