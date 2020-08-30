شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1737 حالة شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1343حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 61399 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب.

وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 1737 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس السبت، إلى الساعة الخامسة من اليوم الأحد، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 46355. وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 1111 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط فى التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات، وذلك وفق وسائل إعلام مغربية.