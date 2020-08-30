شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تسجل 595 إصابة جديدة بكورونا و 5 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر
وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد دعت جموع اللبنانيين إلى التعاون عبر التزام أماكن إقامتهم قدر الإمكان، للحد من عدد الإصابات بوباء كورونا وحفاظا على صحتهم وصحة أسرهم، وتطبيق السلوك الوقائي الفردي والمجتمعي للتمكن من مواجهة التحدي الوبائي الخطير.
وطالبت وزارة الصحة اللبنانية فى بيان لها، من جميع الأطباء المراقبين بالوزارة والكوادر الطبية الامتناع عن إدخال الحالات الباردة (الإصابات من دون عوارض) إلى المستشفيات لمدة 15 يوما وحصرها بالحالات الطارئة، والعمل على إفراغ أسرة المستشفيات من الحالات المتماثلة للشفاء والتي لا تستوجب البقاء فيها، حفاظا على صحة المرضى والطاقم الطبي من انتشار العدوى.
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