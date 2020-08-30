شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يلتقى عددًا من رؤساء الحكومات اللبنانية السابقة ببيت الوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان الأسبق، رؤساء الوزراء السابقين نجيب ميقاتى، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، فى بيت الوسط، عشية بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديدة.

ونشر الحريرى عبر حسابه بتويتر، صورة من اللقاء وعلق: "عقد رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام اجتماعاً مساء اليوم في بيت الوسط، عشية بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديدة".



سعد الحريرى ورؤساء الحكومات اللبنانية السابقة



سعد الحريرى

ومن جهة أخرى أكد سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أنه غير مرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، قائلا :"أتمنى من الجميع سحب اسمي من التداول في هذا الصدد".

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وقال الحريرى فى بيان نشره عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إن الاهتمام الدولي المتجدد ببلدنا، وعلى رأسه مبادرة الرئيس ماكرون والزيارات التي قام بها عدد من المسؤولين الدوليين والعرب، يمثل فرصة قد تكون أخيرة ولا يمكن تفويتها لإعادة بناء عاصمتنا الحبيبة بيروت، وتحقيق سلسلة إصلاحات يطالب بها اللبنانيون ونحاول تنفيذها منذ سنوات عديدة".

وتابع :"مع شكري الجزيل لكل من طرح اسمي مرشحا لتشكيل حكومة تتولى هذه المهمة الوطنية النبيلة والصعبة في آن معا، إلا أنني لاحظت كما سائر اللبنانيين أن بعض القوى السياسية ما زالت في حال من الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين، وترى في ذلك مجرد فرصة جديدة للابتزاز على قاعدة أن هدفه الوحيد هو التمسك بمكاسب سلطوية واهية أو حتى تحقيق أحلام شخصية مفترضة في سلطة لاحقة، وهو مع الأسف ابتزاز يتخطى شركاءه السياسيين، ليصبح ابتزازا للبلد ولفرصة الاهتمام الدولي المتجدد ولمعيشة اللبنانيين وكراماتهم ".