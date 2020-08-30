شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية لمصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المرتقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الصحف اللبنانية تشير إلى اقتراب تكليف سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب، بتشكيل الحكومة غداً الاثنين، خاصًة بعد تأييده من قبل بعض الحركات السياسية مثل تيار المستقبل، وكتلة حزب الله، وحركة أمل. من هو رئيس الحكومة اللبنانية الجديد؟ Advertisements لا ينتمي الى اي حزب سياسي. يشغل مصطفى أديب، منصب سفير ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية لدى جمهورية ​ألمانيا​ الاتحادية منذ عام 2013.



حصل على درجة الدكتوراه في القانون و​العلوم​ السياسية.



بدأ حياته المهنية كمدرس للقانون الدولي العام والقانون الدستوري والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية في جامعات مختلفة في لبنان وفرنسا.



بدأ التدريس في كلية ​بيروت​ الحربية عام 2000، وأصبح أستاذاً متفرّغاً في ​الجامعة اللبنانية​.



رئيس الجمعية اللبنانية للقانون الدولي والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية.



عضو في جمعية خريجي ​الجامعات​ الفرنسية، و​الجمعية العربية للعلوم السياسية​، والجمعية الدولية للقانون الدستوري، والمرصد من أجل ​السلم الأهلي​ الدائم.



تولّى منصب مستشار رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ منذ العام 2000 وحتى تعيينه سفيراً وظلّ مقرّباً منه.



وفي عامي 2005 و2006، مثّل ميقاتي، كرئيس حكومة، أمام اللجنة الخاصة المكلفة بوضع ​قانون الانتخابات​ الجديد.

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