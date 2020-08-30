الإمارات تؤكد حرصها على ترسيخ قواعد شراكة نموذجية بين القطاعين الحكومى والخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، أن الإمارات تحرص على ترسيخ قواعد شراكة نموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق نجاحات مشتركة تدعم مسيرة التنمية في مختلف مساراتها.

وقال ولى عهد دبى فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"تحرص دولة الإمارات ودبي على ترسيخ قواعد شراكة نموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق نجاحات مشتركة تدعم مسيرة التنمية في مختلف مساراتها".

وتابع :"في ضوء هذه الرؤية... أصدرنا اليوم ضوابط وإجراءات تأسيس الشركات التابعة للجهات الحُكوميّة في دبي بما يضمن تركيز الحكومة على اختصاصاتها ويكفل عدم منافسة القطاع الحكومي لمؤسسات القطاع الخاص، وزيادة مساحة الفرص الممنوحة للقطاع الخاص في كل القطاعات".

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حمدان بن محمد

وفى سياق آخر يشارك حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، رئيس المجلس التنفيذى، بين الحين والآخر بلقطات مع متابعيه على السوشيال ميديا، والتى تبرز مهاراته فى ممارسة الألعاب الرياضية ومغامراته فى البحر والقفز بالمظلات، وعادة ما ينشر ولى عهد دبى صوره ومقاطع الفيديو أثناء الغوص والقفز بالمظلات والصيد، إضافة إلى ركوب الخيل وغيرها من الكثير من الرياضات التى يعشقها ويمارسها باستمرار.

وفى هذا الصدد، نشر ولى عهد دبى صوره عبر خاصية "ستورى" على حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، والتى يستعرض من خلالها مهاراته فى ممارسة رياضة كرة المضرب، حيث خاض مباراة تنس بفريق ثنائى، وبرز خلالها اللياقة العالية لحمدان بن محمد بن راشد، وتمثل هذا فى ضرباته لكرة التنس وقفزاته الرشيقة وضربات المضرب القوية.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه دائماً ما يؤكد حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، اهتمامه الشديد بعالم الحيوانات والطيور، ويشارك من حين لأخر متابعيه عبر حساباته الشخصية بمختلف منصات السوشيال ميديا، بمغامراته المعتادة فى الغابات وآخرى فى عالم البحار، ليبرز مدى ترابطه وحبه بالكائنات الأخرى، وهو ما ظهر فى أخر قصة كان قد شاركها مع متابعيه قبل أيام، والتى ظهر فيها اهتمامه الشديد بزوج من الحمام الذى وضع بيضه على إحدى سياراته.

وعلى مدار الأيام الأخيرة الماضية، فرض ولى عهد دبى، حظرا شاملا على السيارة التى وضعت فيها الحمامة بيضها، وقام بتشييد جدار حماية بجوارها لعدم ازعاجها حتى يصل أطفالها الجدد، مع عدم تحريك السيارة، وهو ما نجح فيه بشكل كبير، حيث نشر لقطات بالفيديو عبر حسابه الشخصى بموقع الصور أنستجرام، قام بالتقاطها على مدار الأيام الماضية حتى وصول صغار الحمامة اليوم بسلام.