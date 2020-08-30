شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة حزب الله وحركة أمل تدعمان ترشيح أديب رئيسا لحكومة لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر سياسى شيعى رفيع، اليوم الأحد ،إن كتلة حزب الله وحركة أمل سيسميان السفير مصطفى أديب رئيسا للحكومة فى الاستشارات النيابية غدا.

ويعتزم تيار المستقبل بقيادة السياسى السنى سعد الحريرى ترشيح أديب للمنصب.

وأديب سفير لبنان لدى ألمانيا. ودعت الرئاسة إلى مشاورات نيابية غدا الاثنين لاختيار رئيس وزراء جديد وهو منصب يجب أن يشغله سنى بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي.

من ناحية أخرى، أقدم مناصرون لميليشات "حزب الله" وحركة أمل فى لبنان، يوم الأحد، على تحطيم وكسر معدات تقنية، فيما كان ناشطون يستعدون لعقد مؤتمر صحفي.

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وكان الناشطون فى استعداد لإقامة مؤتمر صحفى يتحدثون فيه عن تحرك مرتقب فى مطلع سبتمبر المقبل، لكنهم فوجئوا بعرقلة النشاط.

وتعرض المعتدون لعدد من الشبان الذين يعملون على تركيب الأجهزة الإلكترونية فأصيب أحد المشاركين بجرح فى عنقه.

وفى اتصال هاتفى مع "سكاى نيوز عربية"، أكد زياد عبس، وهو أحد المسؤولين السابقين فى التيار الوطنى الحر، أن عددا من المجموعات الناشطة مدنيا كانت قد حددت اليوم موعدا لعقد مؤتمر صحافى للكشف عن خارطة طريق الحراك المدنى للثورة.