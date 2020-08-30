شكرا لقرائتكم خبر عن "تيار المستقبل" فى لبنان يرشح مصطفى أديب لتشكيل الحكومة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فؤاد السنيورة العضو البارز فى تيار المستقبل اللبناني، اليوم الأحد، إن التيار الذى يقوده السياسى السنى سعد الحريرى سيرشح سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب لمنصب رئيس الوزراء، وذلك خلال مشاورات رسمية غدا.

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ومن شأن هذا الإعلان أن يجعل أديب المرشح الأوفر حظا للمنصب الذى يجب أن يذهب إلى مسلم سنى بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفى فى لبنان، واستقالت حكومة حسان دياب فى وقت سابق هذا الشهر بعد الانفجار الكارثى فى مرفأ بيروت.