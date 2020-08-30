شكرا لقرائتكم خبر عن "تيار المستقبل" فى لبنان يرشح مصطفى أديب لتشكيل الحكومة القادمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فؤاد السنيورة العضو البارز فى تيار المستقبل اللبناني، اليوم الأحد، إن التيار الذى يقوده السياسى السنى سعد الحريرى سيرشح سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب لمنصب رئيس الوزراء، وذلك خلال مشاورات رسمية غدا.
ومن شأن هذا الإعلان أن يجعل أديب المرشح الأوفر حظا للمنصب الذى يجب أن يذهب إلى مسلم سنى بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفى فى لبنان، واستقالت حكومة حسان دياب فى وقت سابق هذا الشهر بعد الانفجار الكارثى فى مرفأ بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر "تيار المستقبل" فى لبنان يرشح مصطفى أديب لتشكيل الحكومة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.