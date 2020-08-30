شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق إماراتي إسرائيلي على التعاون بمجال المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في الإمارات مريم المهيري، أولى محادثاتها مع وزير الزراعة الإسرائيلي ألون شوستر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

أفادت "وام"، اليوم الأحد، فقد أكد الجانبان، خلال لقاء افتراضي عقد يوم أول أمس (الجمعة)، "ضرورة الاستثمار في فرص التعاون الكبيرة و الواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام".

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وتعهد الوزيران بالتعاون في المشاريع التي تتناول الأمن الغذائي والمائي "وتمثل أولوية كبيرة في كل من دولة الإمارات و(دولة إسرائيل) إضافة إلى العديد من المجالات ذات الصلة و على رأسها البحث و التطوير و تربية الأحياء المائية و التقنيات الزراعية و غيرها". بحسب البيان.

واتفق الطرفان على تحديد نقاط للتواصل المباشر بين المكتبين الوزاريين، من أجل تعزيز العمل المشترك والمضي قدما في إعداد برنامج تعاون متكامل .