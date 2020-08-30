شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية: غالبية السكان من الشباب لذلك لا تظهر عليهم أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير عام الصحة بالعاصمة السودانية الخرطوم الفاتح عثمان، إن غالبية سكان السودان من الشباب لذلك لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا بصورة واضحة.

Advertisements

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مدير عام الصحة بالعاصمة السودانية الخرطوم، إن آخر الفحوصات أظهرت أن 60 بالمئة من المشتبه فى إصابتهم كانت نتيجتهم إيجابية.

وأقر اجتماع مع الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم عددا من التوصيات لرفعها للجنة العليا للطوارئ الصحية، أكدت أن الظروف الاقتصادية التى تم تمر بها البلاد تتطلب التعايش مع كورونا حتى ظهور مصل التطعيم مع الالتزام بالإجراءات الصحية، وعلى رأسها الالتزام بالكمامات فى مواقع خدمات الجمهور ومراكز التسوق والصيدليات ومراكز الخدمات الصحية مع زيادة أعداد الفحص وزيادة التوعية الإعلامية، وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة إعطاء الأولوية في الفحص للمسافرين، كما أوصوا بتقليل عدد ساعات الحظر الصحى.