شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى يمنى يتوقع انهيار إعلام الإخوان بسبب أكاذيبهم: أصبحوا على شفا حفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر إعلام الإخوان وقناة الجزيرة القطرية، فى ترديد الأكاذيب ضد الدول العربية، وذلك استهدافا لاستقرارها ومحاولة زعزعة الأمن، وبث السموم والفتنة بين الشعوب المختلفة، وشن الإعلامي اليمنى محمد بن قرنح الكندي، هجوما حادا على إعلام الإخوان، معتبرا أن قنوات الإخوان الجزيرة أصبحت على شفا حفرة نتيجة لأكاذيبهم المستمرة.

وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": "أصبحت قنوات الإخوان كالجزيرة، إذا رأيتهم يصيحون وينوحون فأعلم عزيزى الجنوبى أننا فى الطريق الصحيح وأعلم أن مشروعهم أصبح على شفا حفرة، ولهذا ارتفعت أصواتهم".



