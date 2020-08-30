شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الخرطوم تكشف سر انخفاض نسبة إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير عام الصحة بالعاصمة السودانية الخرطوم الفاتح عثمان، إن غالبية سكان السودان من الشباب لذلك لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا بصورة واضحة.
وأفادت روسيا اليوم، أن آخر الفحوصات أظهرت أن 60 % من المشتبه في إصابتهم كانت نتيجتهم إيجابية.
وأقر اجتماع لغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم، عددا من التوصيات لرفعها للجنة العليا للطوارئ الصحية، وعلى رأسها الالتزام بالكمامات في مواقع خدمات الجمهور ومراكز التسوق والصيدليات ومراكز الخدمات الصحية مع زيادة أعداد الفحص وزيادة التوعية الإعلامية.
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