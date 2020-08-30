شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الوساطة بجوبا تعلن اكمال الترتيبات للاحتفال بالسلام بالسودان غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس فريق الوساطة مستشار رئيس حكومة جنوب السودان للشؤون الأمنية، توت قلواك، عن جاهزية رئيس جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت لاستقبال ضيوف البلاد للاحتفال بتحقيق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بفندق برميد في العاصمة جوبا، وقال قلواك "نعلن كامل الإستعداد لانطلاق الاحتفالات يوم غد وجاهزية رئيس جمهورية جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت، راعي السلام لاستقبال ضيوف البلاد".

وأضاف قائلا" بعد مجهود كبير وصلنا لاتفاق السلام بالأمس مع الجبهة الثورية" وتابع" الآن تحقق الحلم بالوصول للسلام وقد ناقشنا من خلال جلسات طويلة مع كل الأطراف قضية الحرب والسلام، ونحن جزء لا يتجزأ من البيت السوداني ونعرف ماذا يدور في السودان".

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وأفاد - حسبما نقلت وكالة السودان للأنباء- أن المتبقي فقط ملف الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وأن طاقمه مازال موجوداً في جوبا متمسكا بمنبر جوبا للوصول إلى سلام.

وقال رئيس فريق الوساطة إنهم لا يحتاجون الى شكر، لأنهم جزء من البيت السوداني وهذا هو الواجب، وشكر كل من ساهم في الوصول للسلام من مجلسي السيادة والوزراء وحركات الكفاح المسلح وكل من ساهم في هذا الإنجاز.

وكشف عن قدوم وفد عالي المستوى من دولة تشاد لحضور الإحتفالات وشكر كل من دعم عملية السلام من دول الترويكا والأمارات العربية المتحدة وكل أصدقاء السودان.