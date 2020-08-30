شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يؤكد لأمين عام مجلس التعاون الخليجى أهمية معالجة أزمة خزان صافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى خطاب من أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك رداً على الخطاب الذى بعث به، بشأن الخطر المتزايد لخزان النفط العائم (صافر) فى البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، الذى يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، مما قد يتسبب فى حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن فى حال استمرت ميليشيا الحوثى بوضع العراقيل أمام الفريق الفنى التابع للأمم المتحدة.

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وأكد جوتيرش أهمية معالجة تلك المخاطر، كما أكد حرصه على إزالة أى عقبات تمنع وصول الفريق الفنى التابع للأمم المتحدة إلى خزان النفط دون تأخير.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل من خلال منظمات الأمم المتحدة المتخصصة لتفادى الأخطار، التى يشكلها الوضع الحالى، مثمناً الدعم الذى يقدمه مجلس التعاون لجهود الأمم المتحدة فى هذا الشأن، وذلك وفق وسائل إعلام بحرينية.