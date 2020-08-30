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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الإثنين.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الإثنين، بمشيئة الله، تقلبات جوية بعدة مناطق.
وتشمل الحالة تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
كما توقعت الأرصاد، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
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