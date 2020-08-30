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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع منتجات تجميلية غير مرخص ومصادرة 3500 منتج بالدمام (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، ضبط مصنع منتجات تجميلية غير مرخص في الدمام بداخله 3500 منتج مخالف.
وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إنه تم مصنع منتجات تجميلية غير مرخص في الدمام، يقوم بإنتاج وتوزيع منتجات غير مدرجة على مستودعات مستحضرات التجميل.
وأضافت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه تم ضبط 3500 منتج مخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.
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