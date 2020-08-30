«التجارة» تستدعي 700 سيارة «مازدا» لخلل في مصابيح الإضاءة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة استدعاء 706 سيارات ماركة مازدا “CX-5” من موديلات 2015 و2016، وذلك لعلاج خلل يتعلق بمصابيح الإضاءة النهارية.
وأوضحت أن الخلل يتمثل في احتمالية تعطل مصابيح الإضاءة النهارية، ما قد يؤدي إلى عدم قدرة المشاة أو المركبات القريبة من رؤية السيارة في ظروف الإضاءة المنخفضة.
ودعت الوزارة مالكي هذه النوعية من المركبات التواصل مع الوكيل لإجراء الاصلاحات اللازمة مجاناً.
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