وكالة: طائرة تقل وفدا إسرائيليا وأمريكيا إلى الإمارات تعبر المجال الجوي السعودي

وأضافت الوكالة أن مصدر رفض الكشف عن اسمه، أكد أن الطائرة التابعة لشركة "ال عال" الإسرائيلية، والتي تحمل العلم الإسرائيلي، ستقل الوفود إلى أبوظبي لإجراء محادثات تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يقضي بإنشاء علاقات مفتوحة بين الإمارات وإسرائيل.
ولدى سؤاله عما إذا كانت الطائرة ستحلّق فوق المملكة العربية السعودية من أجل إدارة زمن الرحلة الذي تبلغ مدته 3 ساعات و20 دقيقة، قال المصدر "نعم".
وبهذا سيكون هذا أول اعتراف علني بدخول طائرة إسرائيلية رسمية للمجال الجوي السعودي.
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ويضم الوفد كلًا من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي غاريد كوشنير، ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط آڤي بيركوڤيتش، ومن المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر اليوم إلى جانب مسؤولين إسرائيليين.
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