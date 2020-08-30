لبنان...اتفاق على شخصية دبلوماسية لقيادة الحكومة الجديدة

يأتي ذلك بعد، عقد رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، اجتماعا في "بيت الوسط" اليوم، عشية بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديدة.

وأمل المجتمعون أن يتم تكليف أديب –الذي قالت وسائل إعلام محلية بأنه أصبح المرشح الأوفر حظًا لقيادة مجلس الوزراء- بأكبر عدد من الأصوات لتشكيل حكومة تحترم تنفيذ الاصلاحات، مشددين على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة.

وبحسب شبكة "إل بي سي" قال السنيورة: "المجتمعون أكدوا أن هدف العمل السياسي يجب أن يكون التصدي لمهمة انقاذ لبنان عبر تأمين كل مقومات النجاح".

واستقالت حكومة حسان دياب في وقت سابق من هذا الشهر بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، والذي أودى بحياة العشرات وجرح الآلاف وتسبب بخسائر مادية فادحة.

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ومنذ 18 يوليو/ تموز عام 2013، يشغل أديب منصب سفير الجمهورية اللبنانية لدى ألمانيا الاتحادية، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، بحسب شبكة "إم تي في" اللبنانية.

وبدأ حياته المهنية كمدرس للقانون الدولي العام والقانون الدستوري والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية في جامعات مختلفة في لبنان وفرنسا. وفي العام 2000، بدأ التدريس في كلية بيروت الحربية، وأصبح أستاذاً متفرّغاً في الجامعة اللبنانية.

كما أنّ أديب –أب لخمسة أولاد- هو رئيس الجمعية اللبنانية للقانون الدولي والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية وعضو في جمعية خريجي الجامعات الفرنسية، والجمعية العربية للعلوم السياسية، والجمعية الدولية للقانون الدستوري، والمرصد من أجل السلم الأهلي الدائم.

وتولّى منصب مستشار نجيب ميقاتي منذ العام 2000 وحتى تعيينه سفيراً وظلّ مقرّباً منه. وفي عامي 2005 و2006، مثّل ميقاتي، كرئيس حكومة، أمام اللجنة الخاصة المكلفة بوضع قانون الانتخابات الجديد.