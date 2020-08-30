كورونا.. 27 وفاة بسلطنة عمان و73 إصابة في الأردن

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الأحد، تسجيل 27 وفاة جراء كورونا، فيما رصدت الأردن 73 إصابة بالفيروس، وجيبوتي 5 حالات تعاف منه، حسب بيانات رسمية.

في السلطنة، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 27 وفاة، و539 إصابة بالفيروس، فضلا عن تعافي 851 مريضا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 85 ألفا و544، بينها 677 وفاة، و80 ألفا و459 حالة تعاف.

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة، 73 إصابة بكورونا، إضافةً إلى 22 حالة شفاء.

وذكرت الوزارة، أن حصيلة المصابين بلغت 1.966، منهم 15 متوفيا، و1.488 متعافيا.

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من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في جيبوتي، تسجيل 5 حالات تعاف من كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات وصل 5 آلاف و385، بينها 60 وفاة، و5 آلاف و319 حالة تعاف.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 25 مليونا و252 ألفا، توفي منهم أكثر من 847 ألفا، وتعافى ما يزيد على 17 مليونا و595 ألفا.

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