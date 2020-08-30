اليمن.. تأجيل بدء العام الدراسي للمرحلة الأساسية إلى أكتوبر

عدن/ شكري حسين/ الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية، الأحد، تأجيل انطلاق العام الدراسي للمرحلة الأساسية، في مناطق سيطرة الحكومة، إلى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بناء على قرار لجنة الطوارئ العليا (حكومية)، سيتم تأجيل بدء العام الدراسي للمرحلة الأساسية ورياض الأطفال، إلى 4 أكتوبر".

وأرجعت قرار التأجيل إلى "استمرار تفشي فيروس كورونا وعدم توفر أدوات السلامة حتى الآن، إضافةً إلى القضايا المتعلقة بحقوق المعلمين، وعدم توفير الكتب المدرسية".

ويطالب المعلمون بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية، بصرف علاوة غلاء معيشة تتناسب مع ظروف الغلاء، بما لا يقل عن نسبة 100 بالمائة، وتسوية أوضاعهم ومنحهم درجاتهم الوظيفية المستحقة.

وأشارت الوزارة، أن انطلاق العام الدراسي للمرحلة الثانوية سيظل في موعده المحدد مسبقا.

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وكانت الوزارة قد حددت 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، تاريخا لانطلاق العام الدراسي الجديد، للمرحلتين الأساسية والثانوية.

ويخشى اليمنيون تكرار سيناريو العام الماضي، حيث توقفت الدراسة في مارس/ آذار الماضي، ولم يتم إجراء الاختبارات النهائية، وتم اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول في إصدار الشهادات المدرسية.

ويشهد اليمن، للعام السادس، حربا ضارية بين القوات الحكومية والحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014.



ووضعت الحرب، المستمرة منذ أكثر من ستة أعوام، ملايين اليمنيين على حافة المجاعة، وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

كما تسببت الحرب في تدهور العملية التعليمية جراء التدمير الهائل الذي طال عدد كبير من المدارس في عموم المحافظات اليمنية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.