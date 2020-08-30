اتفاق إماراتي إسرائيلي على التعاون بمجال المياه

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
اتفقت وزارة الزراعة الإسرائيلية الأحد مع وزارة الأمن الغذائي الإماراتية على فتح قناة اتصال مباشرة للتعاون وتبادل المعلومات في مجالات بينها المياه.
جاء ذلك في لقاء عبر الفيديو جمع وزير الزراعة الإسرائيلي ألون شوستر مع وزيرة الأمن الغذائي الإماراتية مريم المهيري، وفق قناة "مكان" الإسرائيلية الرسمية.
ويأتي اللقاء بعد نحو أسبوعين من أبرام اتفاق تطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 من أغسطس/ آب الجاري.
ووفق القناة الإسرائيلية، اتفق الوزيران على فتح قناة اتصال مباشر وإعداد خطة مفصلة للتعاون في مجالات توفير الأمن الغذائي والريّ والمياه.
كما اتفق الوزيران على تبادل المعلومات والتعاون بين البلدين في مجالي الزراعة والمياه، دون تفاصيل أكثر.
وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن ترامب توصل أبوظبي وتل أبيب، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
وقوبل الاتفاق برفض شعبي عربي واسع، وتنديد من الفصائل والقيادة الفلسطينية، حيث اعتبرته الأخيرة "خيانة" من الإمارات لمدينة القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.
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