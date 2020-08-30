غزة.. تحذير من نقص مستلزمات مواجهة كورونا

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

حذر مسؤول حكومي في غزة، الأحد، من نقص تعانيه وزارة الصحة بالقطاع في المستلزمات الضرورية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال سلامة معروف، رئيس مركز الإعلام والمعلومات الحكومي بغزة، في فيديو مسجل وزعه على وسائل الإعلام، إن "وزارة الصحة تعاني نقصا بالمستلزمات والاحتياجات الضرورية لمواجهة كورونا".

وأوضح معروف، أن النقص يتمثل في تجهيزات غرف العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، والمواد اللازمة لفحص كورونا.

وأشار أن وزارة الصحة تجري يوميا 1000 إلى 1200 فحص كورونا، ما يؤدي لاستنزاف حاد لما هو متوفر من المواد المخبرية الخاصة بهذه الفحوص.

وتابع: "هذا النقص بحاجة إلى تعزيز وتقديم كل أشكال العون والمساعدة من كل المؤسسات المعنية".

Advertisements

والسبت، أعلنت وزارة الداخلية في غزة، تمديد حظر التجوال المفروض ضمن إجراءات مكافحة "كورونا"، لمدة 48 ساعة.

ويأتي تجديد حظر التجوال للمرة الثالثة على التوالي، حيث بدأ الإثنين، لمدة يومين، وتم تجديده الأربعاء لثلاثة أيام، وذلك في إطار الجهود لمواجهة كورونا.

وفرض حظر التجوال جاء فور الإعلان عن اكتشاف إصابات بكورونا داخل المجتمع المحلي، حيث كانت الإصابات منذ مارس/ آذار الماضي، تسجل بين العائدين من خارج القطاع، داخل مراكز العزل الإلزامي.

وحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد الإصابات بكورونا، منذ مارس الماضي، وصل في القطاع إلى 257؛ منها 3 وفيات و72 حالة تعاف.

وبفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ نحو العام 2006، تعاني غزة بشكل دائم من نقص حاد بالأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية، ولوازم المختبرات وبنوك الدم، وفق وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.