الجيش الليبي: مليشيا حفتر تطوق منطقة "بوهادي" في سرت

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الأحد، تطويق مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر منطقة "بوهادي" في مدينة سرت الاستراتيجية شمالي البلاد.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم "غرفة عمليات سرت الجفرة" (تابعة للجيش)، العميد عبد الهادي دراه، نشرته فضائية "ليبيا الأحرار" المحلية الخاصة.

وقال العميد دراه، إنه تم رصد "دخول ثلاث عربات (صواريخ) جراد إلى منطقة بوهادي في سرت، وتطويقها بالكامل من قبل المرتزقة (الجنجويد) التابعين لمليشيا حفتر".

والسبت، أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي محمد قنونو، رصد أرتال مسلحة من المرتزقة وصلت من الشرق إلى مدينة هون التابعة لبلدية الجفرة، وسط البلاد، وتجمعت في ثلاث مدارس.

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وأضاف أن مليشيا الجنرال الانقلابي "تجمع مئات من المرتزقة التشاديين والجنجويد في معسكر تدريب في منطقة زلة (وسط)، وأنها (..) أقامت نقاط تفتيش من شرق سرت حتى الجفرة ومنها حتى جنوب سبها (جنوب)".

والخميس، أعلن الجيش الليبي أن مليشيا حفتر خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد مستهدفة قواته بأكثر من 12 صاروخ "غراد"، في خطوة قد تنسف العمل على التوصل إلى حل سياسي.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.

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