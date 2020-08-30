الخليج – حمدان بن سلمان الغامدي _جدة : أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي قراراً يقضي بتكليف الدكتور سعيد بن عبدالعزيز الدعجاني مشرفاً عاماً على مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة اعتباراً من

08 /01/ 1442هـ ويعتبر الدعجاني من الكفاءات المميزة والكوادر الشابة والطموحة التي تقلد من خلالها العديد من المناصب في السنوات الأخيرة.. بدوره أعرب الدعجاني عن شكره وتقديره على هذه الثقة وهي مسؤولية كبيرة لخدمة المواطنين والمجتمع مثمناً الدور الكبير الذي تقدمه وزارة الصحة لخدمة أبنائها..

تهانينا للدعجاني وتمنياتنا له بالتفوق والتألق والتميز..

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