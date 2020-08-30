شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «الشؤون البلدية» للاستفادة من خدمات الرخص التجارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، على أهمية توثيق عقد الإيجار للاستفادة من خدمات الرخص التجارية عبر منصة بلدي. وقالت الوزارة، في تغريدة عبر “تويتر”: “للاستفادة من خدمات الرّخص التجارية عبر منصة بلدي؛ يلزم توثيق عقد الإيجار لإثبات موقعك التجاري إلكترونيًا على شبكة إيجار قبل تاريخ 4 أكتوبر”.

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