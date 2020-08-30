شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: استقبال المراجعين بـ«موعد مسبق».. وهذه خطوات الحجز عبر أبشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت الإدارة العامة للمرور أن استقبال المرادجين لإدارات المرور سيكون لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق، تطبيقا للإجراءات الاحترازية. وقال المرور في بيان عبر “تويتر”: “تعزيزاً لتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لرفع مستوى السلامة الصحية؛ سيكون استقبال المراجعين لإدارات المرور في كافة مناطق المملكة لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق”. خطوات حجز موعد في المرور – الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر. – اختيار المواعيد. – اختيار المرور. Advertisements – حجز موعد جديد. – اختيار الخدمة المطلوبة. – اختيار الفرع. – اختيار الموعد. – تأكيد الموعد وستظهر لك تذكرة الموعد.

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