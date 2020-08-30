وزيرا دفاع الإمارات وإسرائيل يبحثان هاتفيا اتفاق التطبيع

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد البواردي ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد البواردي ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بحثا اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء. وأشار البيان إلى أن البواردي وجانتس ”أعربا عن قناعتهما أن هذه المعاهدة ستعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة وتمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه متطلعين إلي تعزيز قنوات التواصل وتأسيس علاقات ثنائية راسخة لما يعود بالخير للبلدين والمنطقة“.

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