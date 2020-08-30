آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الهند "الأحد" أنها أحصت 78 ألفا و761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو عدد قياسي عالمي.



ومع إصابة 3.5 ملايين شخص بالعدوى ، تعد الهند هي رسمياً ثالث دولة في العالم من حيث أعلى عدد إصابات وتأتي بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وفي المجمل، أودى الوباء بـ 63 ألف شخص في الهند.

وأعلنت حكومة أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان (1,3 مليار نسمة) "السبت" تخفيف القيود السارية منذ مارس لمكافحة تفشي الوباء من أجل إنعاش الاقتصاد.

وقالت وزارة الداخلية الهندية إنه اعتباراً من سبتمبر، سيُسمح من جديد بالتجمعات التي تضمّ حتى 100 شخص للأحداث الثقافية والرياضية والسياسية.

Advertisements

إصابات

أحصيت أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد رسميا في العالم أكثر من نصفها في الأميركيتين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

وفيات

أودى فيروس كورونا المستجد بـ 843,149 شخصا على الأقل منذ ظهر في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس الأحد 11,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم إذ سجّلت 182,785 وفاة من بين 5,961,884 إصابة.

والبرازيل هي البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 120,262 وفاة ومن ثم المكسيك التي سجّلت 63819 وفاة والهند حيث أعلنت 63,498 وفاة تليها المملكة المتحدة مع 41,498 وفاة.