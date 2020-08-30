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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيع "أغلى خروف بالعالم" ب367 ألفاً و500 جنيه إسترليني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
باعت دار مزادات للحيوانات في اسكتلندا مؤخرا، خروفا يبلغ من العمر 6 أشهر، بمبلغ "يتكون من 6 أرقام"، الأمر الذي يجعله أغلى خروف في العالم تم بيعه حتى الآن.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن الخروف بيع الخميس الماضي بمبلغ 367 ألفا و500 جنيه إسترليني، وذلك في مزاد بمدينة لانارك وسط اسكتلندا.
وكان أعلى سعر قد بيع فيه خروف من السلالة نفسها هو 231 ألف جنيه إسترليني، وحدث ذلك في عام 2009.
واشترى الخروف الجديد 3 مزارعين اسكتلنديين، وفق تقارير صحفية محلية.
وبدأت المزاودة على الخروف بمبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني.
وعادة ما يباع هذا النوع من الخراف بمبالغ مكونة من 5 أرقام، لكن الحيوان الجديد كسر هذا الحاجز ليباع بمبلغ من 6 أرقام، ليحطم بذلك رقما قياسيا.
وتنحدر سلالة هذه الخراف من جزيرة تيكسل، وهي إحدى الجزر الشمالية الغربية قبالة هولندا.
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