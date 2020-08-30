محمد بن راشد: أولويات خطط عمل الحكومة هو رفع معدلات رضا المتعاملين

وأشار بن راشد إلى أن رفع كفاءة الأداء في منظومة العمل الحكومي وتعزيز مستويات الجاهزية وتحويل التحديات إلى فرص يمثل منهجية راسخة في توجهات دولة الإمارات، ببحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

​جاء ذلك لدى اطلاعه على خطط عمل حكومة دولة الإمارات في ملف التطوير الحكومي والمستقبل، الذي تم استحداثه ضمن التشكيل الحكومي الجديد في يوليو/تموز الماضي، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومحمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء.

وقال بن راشد: "دولة الإمارات أصبحت مرجعية إقليمية ودولية في التطوير الحكومي، وحققت مراكز ريادية في قائمة أفضل عشر دول عالمياً في مؤشرات الثقة بالحكومة وجاهزية الحكومات للمستقبل، والخدمات الذكية"، مضيفاً أن "التطوير الحكومي الشامل في كل القطاعات يشكل الركيزة الأساسية لاستراتيجية الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة".