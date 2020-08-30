وزيران من الإمارات وإسرائيل يبحثان "فرص واعدة تنتظر البلدين"

وجاء في بيان، نشرته وسائل اعلام محلية ووكالة "رويترز" أن المهيري وشوستر "تعهدا بالتعاون في مشاريع تتعلق بالأمن الغذائي والمائي".

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وأكد الوزيران على ضرورة الاستثمار في فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام.

وتعهد الوزيران "بالتعاون في المشاريع التي تتناول الأمن الغذائي والمائي التي تمثل أولوية كبيرة في كل من الإمارات وإسرائيل، بالإضافة إلى العديد من المجالات ذات الصلة وعلى رأسها البحث والتطوير، وتربية الأحياء المائية، والتقنيات الزراعية، وغيرها".

وقد اتفق الطرفان على "تحديد نقاط للتواصل المباشر بين المكتبين الوزاريين من أجل تعزيز العمل المشترك والمضي قدماً في إعداد برنامج تعاون متكامل".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثالث عشر من أب/أغسطس الجاري، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".