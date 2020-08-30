وقالت الوزارة، في بيان، "تم فحص 20139 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1587326.
وأضافت "سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 3731 إصابة في العراق و68 حالة وفاة وتماثل 3860 حالة إصابة للشفاء"، لافتة إلى أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 231177، ومجموع حالات الشفاء 172880، فيما مجموع الراقدين الكلي 51338، منهم 542 في غرف العناية المركزة بالمستشفيات، بينما سجل وفاة 6959 شخصا".
وحذرت وزارة الصحة العراقية، بوقت سابق من هذا الشهر، من احتمال تفشي واسع لوباء "كوفيد-19" في البلاد بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية.
وقالت الوزارة في بيان "لطالما بيّنت الوزارة ان تهاون المواطن بتنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمستندة الى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية ستؤدي الى زيادة كبيرة بنسبة الإصابات وهذا التهاون تسبب فعلا بزيادة ملحوظة في الآونة الاخيرة".
وأضافت "نحذر المواطنين الكرام من أن استمرار التهاون وعدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج وخيمة لاتحمد عقباها واحتمال للتفشي الواسع للوباء".
كانت هذه تفاصيل خبر أدنى معدل وفيات كورونا منذ أسبوعين في العراق... وحالات الشفاء تتجاوز الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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