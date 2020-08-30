مصر: نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة... كليات الهندسة في المرحلة الثانية

وأوضح وزير التعليم العالي المصري، خالد عبد الغفار، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "الأهرام" المصرية، الحد الأدنى للمرحلة الثانية من التنسيق.

وكشف المسؤول المصري، بحسب ما نشر في صحيفة "الشروق" المصرية أن الحد الأدنى للطب البشري بلغ 98.5%، وبلغ الحد الأدنى لكلية طب الأسنان 98.4%.

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وبلغ كذلك الحد الأدنى لكلية الصيدلة 98.2%، وكلية العلاج الطبيعي 97.9%.

أما بالنسبة لشعبة الأدبي، بلغ الحد الأدنى لكلية الاقتصاد 96.2%، وبلغ الحد الأدنى لكلية الألسن 95.24%.

وبلغ الحد الأدنى لكلية الإعلام 94.63%، أما كلية الآثار بلغ الحد الأدنى 92.02%.

كما أعلن وزير التعليم العالي أيضا أن كليات الهندسة موجودة بها مقاعد في المرحلة الثانية لطلاب شعبة الرياضة.

ويتبقى أمام طلاب شعبة العلوم أماكن بكليات الألسن والعلوم ‏والتمريض والإعلام والتربية وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة ‏وأماكن محدودة بالحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة ‏والتطبيقية، بالإضافة إلى كليتي علوم الملاحة والثروة السمكية ‏بجامعة بني سويف‎.‎

كما يتبقى أمام طلاب شعبة الرياضة أماكن شبه محدودة بعدد من ‏كليات الهندسة وأماكن بكليات الحاسبات والمعلومات والعلوم ‏والإعلام والحقوق والتجارة والمعاهد العليا الهندسية والتربية.

كما يتبقى أمام طلاب شعبة الأدبي أماكن خالية بالأداب انتساب ‏والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية وتجارة انتساب وعدد من ‏الأكاديميات الخاصة والمعاهد‎.‎

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وكشفت الوزارة المصرية أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية بلغ 77.4% للشعبة العلمية، والحد الأدنى للشعبة الأدبية بلغ 67.8%.

وأكد عبد الغفار على استراتيجيات واضحة بالتوسع في التعليم بزيادة الكليات وكذلك الجامعات الجامعات.

وأضاف بقوله "فرص التعليم الجامعي الجيد للطلاب سيكون بالتوسع في الكليات بالتوازي مع الزيادات المطردة في أعداد السكان، بالإضافة إلى التوسع في كليات بعينها كليات الحاسبات والمعلومات و إتاحة كليات في محافظات بعيدة."

وقال وزير التعليم العالي المصري إنه سيكون هناك 6 جامعات جديدة، مؤكدا على حرص الوزارة علي توفير جيد للطلاب في كافة أنحاء المعمورة".