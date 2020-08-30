التحالف يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت من تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب المناطق الجنوبية للمملكة، مشيرا إلى أن عملية إطلاق الطائرة جرت "بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.