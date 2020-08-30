العراق... أوامر بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إن "أوامر صدرت بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية"، مبينا أن "هناك توجّها بردع هذه الأعمال الخطيرة التي تهدد نسيج المجتمع العراقي"، وفق موقع "السومرية" العراقي.

وأضاف أن "المرحلة القادمة ستشهد إجراءات واسعة لفرض الأمن وضبط الأسلحة، التي تستخدم لترويع المواطنين الأبرياء"، مشيرا إلى "صدور ثماني مذكرات قبض قضائية على خلفية النزاع العشائري الذي اندلع في حسينية المعامل".

وأوضح: أن "القوات الأمنية كان موقفها يتسم بالحكمة، حيث وقفت بقوة عسكرية كبيرة جدًا، على أطراف المنطقة، وطوقت مكان الحادث، وأجرت اتصالات بشيوخ وزعماء القبائل، للحصول على مهلة، ووقف النزاع لحين حسم الأمور.

من ناحية أخرى، تم إلقاء القبض على شخصين لغاية الآن، فضلًا عن صدور ثماني مذكرات قبض قضائية بحق الذين ارتكبوا هذه الممارسات، كما أن هناك إجراءات عدة ستتخذ على خلفية الحادث، منها تفتيش المنطقة، ونزع أسلحة السكان أو العشائر الموجودة في تلك المنطقة".

واندلع نزاع عشائري عنيف، الجمعة الماضية، في منطقة الحسينية، شرق العاصمة العراقية بغداد، في حين تشهد غالبية المدن العراقية، نزاعات عشائرية شبه يومية، فيما يحذر مراقبون من تأثير النزاعات العشائرية على النسيج المجتمعي العراقي.