السيسي يعين مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد

وأعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان رسمي، أنه تم إصدار قرار بتعيين اللواء أركان حرب، شريف سيف الدين، مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد بدرجة وزير.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كلف أمس السبت، حسن عبد الشافي أحمد، بتولي أعمال رئيس هيئة الرقابة، خلفا لشريف سيف الدين، الذي كان متقلدا المنصب منذ أغسطس/ آب 2019.

وأصدر السيسي خلال شهر أغسطس/ آب الجاري قرارا جمهوريا بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته.

Advertisements

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار للسيسي، بالموافقة علي انضمام مصر إلى الاتفاقية المعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11/7/2003، وعلى الإعلان والتحفظ بشأن الاتفاقية.

وتمثل أهداف هذه الاتفاقية، تشجيع وتعزيز قيام الدول الأطراف بإنشاء الآليات اللازمة في أفريقيا لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة، والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة في القطاعين العام والخاص.

يذكر أن البرلمان المصري قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 5 يوليو/تموز 2017.