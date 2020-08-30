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"حماس" تشيد بالدور المصري والقطري في إنهاء حصار غزة

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وأوضح هنية، في بيان له صدر اليوم الأحد، أن "المشكلة الأساسية متمثلة في الاحتلال وتعنته ورفضه التعاطي مع مطالب الشعب الفلسطيني العادلة".

© REUTERS / Mohammed Salem

كما دعا الأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتها في الوقوف إلى جانب أهالي القطاع وإلزام الاحتلال بإنهاء معاناتهم"، وذلك بحسب قناة "الميادين".

وشدد هنية في البيان على أن رئاسة الحركة تتابع بشكل حثيث الأوضاع الجارية في قطاع غزة على صعيد الاتصالات والوساطات التي تقوم بها العديد من الأطراف في إطار العمل على كسر وإنهاء الحصار عن القطاع.

وجاء في البيان أن "رئيس الحركة يؤكد ثقته بالدور المصري والدور القطري والجهد الذي يقوم به السفير محمد العمادي في إطار جهود الوساطة".

وتابع "رئيس الحركة وقيادتها خاصة في قطاع غزة يجرون الاتصالات، ويبذلون الجهود لتحقيق إرادة الشعب الفلسطيني في إنهاء هذا الحصار، وتخليص القطاع من آثاره الكارثية، خاصة مع دخول الكورونا إلى داخل غزة".

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