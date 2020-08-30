"حماس" تشيد بالدور المصري والقطري في إنهاء حصار غزة

وأوضح هنية، في بيان له صدر اليوم الأحد، أن "المشكلة الأساسية متمثلة في الاحتلال وتعنته ورفضه التعاطي مع مطالب الشعب الفلسطيني العادلة".
© REUTERS / Mohammed Salem
وشدد هنية في البيان على أن رئاسة الحركة تتابع بشكل حثيث الأوضاع الجارية في قطاع غزة على صعيد الاتصالات والوساطات التي تقوم بها العديد من الأطراف في إطار العمل على كسر وإنهاء الحصار عن القطاع.
وجاء في البيان أن "رئيس الحركة يؤكد ثقته بالدور المصري والدور القطري والجهد الذي يقوم به السفير محمد العمادي في إطار جهود الوساطة".
وتابع "رئيس الحركة وقيادتها خاصة في قطاع غزة يجرون الاتصالات، ويبذلون الجهود لتحقيق إرادة الشعب الفلسطيني في إنهاء هذا الحصار، وتخليص القطاع من آثاره الكارثية، خاصة مع دخول الكورونا إلى داخل غزة".
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