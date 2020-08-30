شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 11 طنا من المساعدات في جزيرة ميون اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 150سلة غذائية، تزن 11 طنًا و 100 كيلو غرام، للأسر المحتاجة في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 900 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.



ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية و الإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية واس.