إقليم كردستان يسجل 540 إصابة و17 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان تسجيل 540 إصابة جديدة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ اليوم الأحد - أنها أجرت 5 ألاف و71 فحصا جديدا في كل من (أربيل والسليمانية، وكرميان، ودهوك، وحلبجة).
وأوضحت أنه تم تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. مشيرة إلى أنه تم تسجيل 293 حالة شفاء من الفيروس وتسجيل 17 حالة وفاة.
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