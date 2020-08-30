الخرطوم وجوبا يبحثان متابعة تنفيذ اتفاق السلام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، فى جوبا، مع الدكتور رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، متابعة تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان، عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان اليوم - أن اللقاء تطرق إلى الإعدادات والترتيبات الجارية للاحتفال بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام السودان يوم غد الاثنين بمدينة جوبا.

وأكد اللقاء أهمية التنسيق المشترك بين الدولتين في كافة المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.