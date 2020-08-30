مصدر مقرب من "المالية اللبنانية" يكشف استقالة ثالث عضو بفريق التفاوض مع صندوق النقد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر قريب من وزارة المالية اللبنانية لرويترز اليوم الأحد، إن عضوا بارزا في فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي استقال ليصبح ثالث عضو يرحل بسبب الجمود الذي يعتري المحادثات.
المسؤول المستقيل هو طلال سلمان مستشار وزارة المالية. ورفضت متحدثة باسم الوزارة التعقيب.
شرع لبنان في مفاوضاته مع الصندوق في مايو بعدما تخلف عن سداد دينه السيادي الضخم، لكن المفاوضات أصابها الجمود في يوليو نظرا لعدم تنفيذ إصلاحات وبسبب خلاف داخل الجانب اللبناني بشأن حجم خسائره المالية الهائلة.
واستقالت الحكومة التي بدأت المحادثات بسبب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس مما غذى حالة الغضب الشعبي تجاه النخبة السياسية التي يحملها المواطنون المسؤولية عن مشاكل مثل الأزمة المالية الطاحنة الناجمة عن سوء الإدارة والفساد.
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