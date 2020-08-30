شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تسجل 3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 3731 إصابة بكورونا و3860 حالة شفاء في العراق، وقالت الوزارة في بيان تلقته الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا" انه "تم فحص ( 20193) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1587326 )". وسجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3860) حالة شفاء في العراق والإصابات الجديدة لهذا اليوم : 3731 حالة، والوفيات 68 حالة .

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