التحالف العربي: تدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه السعودية

اليمن/شكري حسين/ الخليج 365
أعلن التحالف العربي، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي، باتجاه الأراضي السعودية.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وقال المالكي إن، "قوات التحالف المشتركة، تمكنت اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية، مستهدفة المدنيين جنوبي السعودية"، دون مزيد من التفاصيل.
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من قبل جماعة الحوثيين عن الحادثة.
ومنذ 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية ومناهضة لقوات الحكومة الشرعية.
ووضعت الحرب، المستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام، ملايين اليمنيين على حافة المجاعة، وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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