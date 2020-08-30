حزبان سودانيان: التطبيع ليس من مهام الحكومة الانتقالية

السودان/ بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

اتفق حزبان سودانيان، الأحد، على أن التطبيع مع إسرائيل، ليس من مهام وصلاحية الحكومة الانتقالية، بل من اختصاص الحكومة المنتخبة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن حزبي "الأمة القومي" برئاسة الصادق المهدي، و"المؤتمر الشعبي" (أسسه الراحل حسن الترابي).

وأضاف البيان: "الحزبان اتفقا على أن مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، هي من صميم اختصاص الحكومة المنتخبة، وليس من مهام وصلاحية الحكومة الانتقالية".

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ردا على طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بتطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب، إن حكومته الانتقالية "لا تملك تفويضا بشأن قرار التطبيع مع إسرائيل".



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ومؤخرا، قال الناطق باسم الخارجية السودانية، حيدر بدوي، إن بلاده تتطلع إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وهي تصريحات تبرأت منها الخارجية السودانية لاحقا، وأقالته من منصبه.



ويأتي تصاعد هذا الخلاف بالسودان، عقب أيام على إعلان الإمارات إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".



وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

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