شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: عودة موظفي القطاع العام شهدت التزام الجميع بالبروتوكولات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد ناصر الهزاني المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عودة الموظفين في القطاع العام بنسبة 100%، اليوم الأحد، شهدت التزام الجميع بالبروتوكولات الوقائية.

وأوضح الهزاني، أنه سيستمر حضور العاملين وفق الدوام المرن مع استمرار تعليق البصمة، مشيراً إلى أنه يجب ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة.