متحدث «الصحة»: نصف حالات «كورونا» المرصودة مؤخراً مرتبطة بعدم التزام الشباب بالاحترازات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا المرصودة مؤخراً مرتبطة بعدم التزام الشباب بالاحترازات. وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، أنه تم تسجيلانخفاض في حالات فيروس كوروناالحرجة نحو 6% خلال الأيام الماضية. وأوضح أن عودة الطيران الدولي سيخضع لتقييم الجهات المعنية بما يحافظ على سلامة الجميع.

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