شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة سهلة لحصول الطلاب على حساباتهم الخاصة للدخول إلى «منصة مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المتحدثة الرسمية للتعليم العام ابتسام الشهري، طريقة سهلة تمكن الطلاب والطالبات من الدخول لمنصة “مدرستي”.

وقالت “الشهري” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “إنه لتسهيل حصول الطلاب والطالبات على حساباتهم الخاصة للدخول إلى منصة مدرستي وأدوات مايكروسوفت؛ يمكن لهم الآن القيام بذلك أيضا من خلال التحديثات التالية على المنصة: حساب ولي الأمر، قائد المدرسة”.

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وأرفقت المتحدثة الرسمية للتعليم العام، انفوجراف يوضح ٦ خطوات لتسجيل عملية الدخول إلى المنصة.