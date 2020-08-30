- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة سهلة لحصول الطلاب على حساباتهم الخاصة للدخول إلى «منصة مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المتحدثة الرسمية للتعليم العام ابتسام الشهري، طريقة سهلة تمكن الطلاب والطالبات من الدخول لمنصة “مدرستي”.
وقالت “الشهري” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “إنه لتسهيل حصول الطلاب والطالبات على حساباتهم الخاصة للدخول إلى منصة مدرستي وأدوات مايكروسوفت؛ يمكن لهم الآن القيام بذلك أيضا من خلال التحديثات التالية على المنصة: حساب ولي الأمر، قائد المدرسة”.
وأرفقت المتحدثة الرسمية للتعليم العام، انفوجراف يوضح ٦ خطوات لتسجيل عملية الدخول إلى المنصة.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة سهلة لحصول الطلاب على حساباتهم الخاصة للدخول إلى «منصة مدرستي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.