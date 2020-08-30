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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثغرة في متصفح آيفون تعرض ملايين الأجهزة للاختراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
حذر خبراء تقنيون من وجود ثغرة برمجية في المتصفح الخاص بحواسب شركة آبل وهواتفها الذكية.
ووفقا لمعلومات نشرها الخبير في أمن المعلومات Pawel Wylecial فقد اكتشف مؤخرا ثغرة برمجية في ميزةWeb Share الموجودة في متصفحات Safari الخاصة بحواسب وهواتف شركة آبل، وبالرغم من إبلاغه آبل بالثغرة إلا أن الأخيرة لم تستجب للأمر ولم تعالج المشكلة فورا، ما اضطره لعرض المشكلة وتحذير المستخدمين.
وأوضح الخبير أن الثغرة المكتشفة يمكن استغلالها من قبل قراصنة الإنترنت للتجسس على البيانات التي يتبادلها مستخدمو أجهزة آبل فيما بينهم، والتي تتعلق ببيانات التصفح أو الروابط الإلكترونية للمواقع التي يستخدمونها.
ويستعمل مستخدمو متصفحات Safari ميزة Web Share لإرسال روابط المواقع التي يتصفحوها لأشخاص آخرين، إما عبر البريد الإلكتروني أو عبر برامج التراسل مثل "واتس آب" أو "مسنجر" أو غيرها.
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