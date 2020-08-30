«القاسمي للنساء والولادة والأطفال».. 100% نجاح عمليات القلب المفتوح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إنجاز مستشفى «القاسمي للنساء والولادة والأطفال» بالشارقة 130 عملية قسطرة قلبية، و58 عملية قلب مفتوح، وبنسبة نجاح 100%، دون مضاعفات تذكر، بفضل الخبرات والجهود المميزة للكادر الطبي من الأطباء والفنيين، بمختلف تخصصاتهم، وتحقيقاً لخطط وبرامج الوزارة بتوفير أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتطبيق معايير الجودة والتميز في المستشفيات بطرق مبتكرة ومستدامة تحقق الريادة الصحية.

وتضمنت إنجازات المستشفى، مجموعة من الحالات الخاصة والنادرة، وفي مقدمتها حالتان أصلحت فيهما بنجاح حلقة وعائية ضاغطة على المريء والقصبة الهوائية، وهي من الحالات الصعبة في التشخيص والعلاج، وحالتان كانتا تعانيان تشوهاً قلبياً معقداً (تصنيع لممر داخل القلب لوعاء قلبي وأخرى عملية راستللي)، وهذه الحالات الأربع، الأولى من نوعها في مستشفيات الوزارة. كما أجريت أخيراً عملية عاجلة لإنقاذ حياة طفلة تعاني قصور قلب شديداً بسبب فتحة فيه، وتكللت العملية بالنجاح وعادت الطفلة لحياتها الطبيعية.

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اعتماد أحدث سبل العلاج

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وأثنت الدكتورة كلثوم البلوشي، مديرة إدارة المستشفيات، على أداء الفريق الطبي والنجاح الذي بلغته عمليات جراحة القلب المفتوح للأطفال في مستشفى القاسمي، الذي يؤكد كفاءة الأطباء والاستشاريين في التعامل مع الحالات المعقدة. مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز الابتكار والتميز، واعتماد أحدث سبل العلاجات في مستشفياتها.

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أفضل الكفاءات

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وأشارت الدكتورة صفية الخاجة، مديرة مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، إلى أن العمليات النوعية التي شهدها المستشفى، جاءت بفضل تضافر الجهود والتعاون بين أعضاء فريق العمل في قسم القلب، والدعم المتواصل من الوزارة. مؤكدة حرص المستشفى منذ انطلاقه على استقطاب أفضل الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات.

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خبرات دولية

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وأفاد الدكتور أحمد الكمالي، استشاري قلب أطفال رئيس الطاقم الطبي، في قسم القلب، بأن إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال، بدأت بالتعاون مع طاقم الأطباء الزائرين في يناير/كانون الثاني 2019، بحسب توجهات الوزارة، لتبادل الخبرات وتحقيق التعاون، لتوفير أفضل الخدمات العلاجية، من دون الحاجة إلى تكبد عناء السفر، خلال ثلاث زيارات متتالية لأطباء زائرين من جمهورية بيلاروسيا. وقد أثمر هذا التعاون عن تبادل الخبرات، وإنجاز 20 عملية قلب مفتوح خلال النصف الأول من 2019. وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه، نفّذت جميع العمليات بخبرات الكادر الطبي في المستشفى من دون الاستعانة بالفريق الزائر.